Уровень воды с внешней стороны дамбы в Санкт-Петербурге превысил 180 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)"

Уровень воды с внешней стороны комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений превысил 180 сантиметров, затворы дамбы пока закрыты, передает пресс-служба дирекции КЗС.

Комплекс от наводнений был задействован в Петербурге вечером 3 июля в целях предотвращения возможного нагонного наводнения на море. В связи с этим в настоящее время доступ к городу со стороны Финского залива перекрыт.

Кроме того, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено по приказу капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Об открытии КЗС дирекция сообщит дополнительно, когда специалисты смогут уточнить гидрологическую обстановку.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупреждал о первом за 160 лет июльском наводнении в городе. По словам специалиста, за всю историю города наводнение в июле было всего один раз – 12 июля 1865 года.

Он объяснил явление прохождением циклона, который может усилить сильнейший западный ветер, что не характерно для лета. При этом западный ветер начнет ослабевать лишь ближе к ночи 5-го числа. Максимум подъема воды составит до 190 сантиметров, обращал внимание синоптик.