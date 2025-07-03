Первое за 160 лет июльское наводнение ожидается в Петербурге

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Первое за 160 лет июльское наводнение ожидается в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, за всю историю города наводнение в июле было всего один раз – 12 июля 1865 года.

Синоптик уверен, что западный ветер начнет усиливаться утром в пятницу, 4 июля, а начнет ослабевать лишь ближе к ночи субботы, 5 июля. Порывы на акватории Финского залива достигнут 25 метров в секунду, что создаст нагон воды к Петербургу.



"В самом городе ветер будет тоже достаточно сильный в порывах до 20 метров в секунду", – сказал Колесов.

Наводнение ожидается примерно в 06:00–09:00 4 июля, а максимум подъема воды составит до 190 сантиметров. Из-за этого придется закрыть заторы комплекса защитных сооружений города, хотя жители все равно увидят высокую воду в Неве и на каналах.

"Ориентировочно до 130–140 сантиметров уровень у водного поста "Горный институт" может подняться", – резюмировал Колесов.

Ранее в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ввели режим ЧС муниципального характера из-за подъема воды в реке Пяку-Пур и подтопления дачных участков. К аварийно-спасательным и другим работам по обеспечению безопасности местных жителей привлекли свыше 200 человек.

