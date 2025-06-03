Режим ЧС введен в Пуровском районе на Ямале из-за рекордного подъема воды

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за подъема воды в реке Пяку-Пур и подтопления дачных участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников.

"Основные усилия по-прежнему сосредоточим на организации вывоза жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения", – заявил он в телеграм-канале.

Трапезников уточнил, что в районе продолжится всестороннее обеспечение аварийно-спасательных и иных работ, направленных на обеспечение безопасности местных жителей. К работам привлечены свыше 200 человек. Кроме того, в оперативном резерве находятся еще 100 человек.

Контроль за системами водоснабжения и электроэнергии в муниципалитете осуществляется силами группы оперативного реагирования, подчеркнул глава района.

"Ведем круглосуточное дежурство. Просьба сохранять спокойствие, мы делаем все необходимое", – добавил он.

Тем временем в правительстве региона отметили, что уровень воды в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале превысил рекордный уровень. За последние 25 лет вода там не поднималась выше 1 000 сантиметров, однако сейчас уровень достиг 1 015 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По их данным, критическая высота воды составляет 1 054 сантиметра. Повышение уровня спровоцировал резкий скачок температуры, который привел к таянию снега, добавили в пресс-службе.

В настоящий момент в районе в зоне возможного подтопления находятся четыре улицы, на которых вода достигла дачных участков. При необходимости проводится эвакуация жителей, а оперативные службы работают в усиленном режиме. Также укрепляются водозащитные насыпи.

По информации окружного департамента гражданской защиты, в Тарко-Сале в результате подъема воды пострадал 31 дачный участок. Из опасной зоны эвакуировали уже 30 человек.

В мае под угрозой затопления из-за увеличения сброса воды Камской ГЭС оказалась часть арт-объекта "Счастье не за горами", расположенного на набережной в Перми. При этом в Пермском крае ситуация с паводком развивалась в соответствии с прогнозом. Затопленных участков, дорог и мостов не было.