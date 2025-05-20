Часть "Счастья не за горами" в Перми может быть затоплена в ближайшее время

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

На набережной в Перми часть арт-объекта "Счастье не за горами" может быть затоплена при увеличении сброса воды Камской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

"На данный момент осуществляется наполнение водохранилищ: Камского, Воткинского, Широковского. При этом будут увеличены сбросы на Камской ГЭС, что может привести к повышению уровня воды", – сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Александр Черемных.

По его мнению, это может негативно сказаться на отдельных низменных участках Перми, Пермского района и Краснокамска.

В Пермском крае ситуация с паводком развивается в соответствии с прогнозом. Затопленных участков, дорог и мостов нет, добавили в ведомстве. Кроме того, сотрудники проводят круглосуточный мониторинг обстановки на реках. После 5 мая вода из Камы начала подступать к арт-объекту "Счастье не за горами". Она достигла уже нижнего края инсталляции. Крайний раз она была в воде в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что река Кулешовка разлилась в Спасске-Дальнем Приморского края из-за ливней. Подтоплены оказались 19 придомовых территорий и парк.

С 1 мая в Тюменской области был введен режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Он затрагивает 5 населенных пунктов Казанского и Абатского районов. Введение режима ЧС позволит оперативнее принимать решения для борьбы с последствиями паводка.