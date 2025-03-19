Более 100 домов оказались под угрозой подтопления из-за разрыва насыпи под Красноярском

Фото: телеграм-канал "Администрация Минусинска"

В Красноярском крае порядка 120 жилых домов оказались под угрозой подтопления из-за разрыва земляной насыпи на реке Минусинке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-за резкого потепления и активного снеготаяния произошел выход воды из русла реки Минусинки и размыв временного инженерного сооружения (земляной насыпи)", – говорится в сообщении.

К месту происшествия направили аэромобильную группировку, в число спецтехники входят два плавсредства и насосная станция.

Кроме того, для местных жителей подготовлены два пункта временного размещения на 150 человек, пока в ПВР людей нет. Спасатели информируют население, выставлен временный гидрологический пост. Привлечены 247 спасателей и 57 единиц техники.

Ранее в Архангельском районе Башкирии был введен режим ЧС из-за паводка. В деревне Азово из-за подъема уровня воды в реке произошло затопление некоторых участков. Специалисты проводили работы по эвакуации людей, находившихся в опасной зоне.

До этого режим локальной ЧС объявили в городе Аше Челябинской области из-за подтоплений. Была проведена эвакуация 70 человек, включая 20 детей. В городе был подтоплен 31 приусадебный участок.