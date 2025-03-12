Риелтор Шмелев: дом у воды может иметь цену на 50% выше, чем у обычного объекта

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Жилой дом, расположенный возле водного объекта, может иметь цену на 40–50% больше, чем у аналогичного объекта, который не имеет выхода к воде, предупредил покупателей недвижимости риелтор Владимир Шмелев. Об этом сообщает aif.ru.

"Скажем, за 15 соток земли с деревянным домом площадью 150 "квадратов" могут просить 15 миллионов рублей. А за такой же по характеристикам объект у воды – 25 миллионов рублей", – уточнил эксперт.

Несмотря на высокую цену, риелторам проще найти покупателей, которые хотят купить частный дом у водоема или квартиру в жилом здании, вид из окна которого выходит на набережную, а не во двор, добавил специалист. По его словам, в последнем случае цена вырастает минимум на 20%.

Шмелев отметил, что недвижимость у воды станет хорошим активом, так как ее легче перепродать и она набирает цену. Однако такой объект доступен не всем из-за нынешних кредитов и высокой стоимости.

В свою очередь, эксперт Василий Важенин предупредил, что люди не застрахованы от техногенных катастроф или погодных условий, поэтому жилище возле воды может пострадать от разлива рек. Он отметил, что частично компенсировать потери можно, если заранее оформить страхование.

Тем, кто собирается построить дом возле водоема, эксперт посоветовал учесть зону подтопления и постараться не размещать там объект. Кроме того, на этапе подготовки к строительству необходимо задуматься о типе фундамента. Можно использовать свайную систему с обсадной трубой или утепленный плитный фундамент, рекомендовал Важенин.

"В-третьих, о подвале или цоколе в домах рядом с водоемами, скорее всего, придется забыть. В-четвертых, понадобится изучить геодезию участка, чтобы понять, нужно ли монтировать дренажные системы или предусматривать дополнительную гидроизоляцию", – добавил специалист.

Он обратил внимание, что в небольших реках вода может подниматься на 10 метров. В связи с этим владельцам участка, возможно, потребуется поднять как дом, так и вход в него, чтобы недвижимость не повредило паводками. Также хозяева недвижимости могут предусмотреть в доме пути эвакуации через верхние этажи.

Однако не на каждом участке возле водоема можно построить объект, а если строительство все же произойдет, зарегистрировать такую недвижимость нельзя будет, указал Важенин. Он обратил внимание, что владельцам и покупателям домов в таком случае надо изучить Водный кодекс РФ и градостроительный план территории.

"У любого водоема могут быть охранные зоны. Они могут составлять как 25 метров, так и 500. Может быть и такое, что на земельном участке нельзя строить жилой дом, а смонтировать какую-нибудь беседку для отдыха или детскую площадку разрешено", – рассказал специалист.

Помимо этого, на конкретном участке могут быть ограничения по инженерным системам, например, водоснабжению, водоотведению и канализации. Однако если не учесть эти особенности, человеку придется снести объект.

Кроме того, размещение возле водного объекта может привести в дом влажность, которая спровоцирует сырость, плесень и коррозию, подчеркнул председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил важность правильного расположения вентиляции в помещениях и систем осушения воздуха.

"Также не стоит забывать о москитах и других насекомых, которые обычно более активны вблизи водоемов. Чтобы в помещениях не размножался плесневой грибок, при строительстве и последующих ремонтах нужно использовать влагостойкие материалы", – добавил парламентарий.

Он также уточнил, что в жилых домах, размещенных возле воды, зачастую сохраняется пониженная температура, в частности, в регионах, где в зимний период наблюдаются стабильные отрицательные значения.

Строители советуют уделить особое внимание утеплению дома, а также не использовать слишком много панорамных окон, так как обогреть здание со стеклянными стенами будет сложно. Кроме того, зимой участок будет постоянно заметать снегом, а чтобы не очищать территорию от выпавших осадков каждый день, необходимо предусмотреть специальные тамбуры или дополнительные защитные конструкции, подчеркнул Чаплин.

"Жизнь у воды, будь то пруд, река, озеро или море, безусловно, обладает своим очарованием и может предложить уникальные преимущества. Однако, принимая решение о строительстве или покупке дома в такой локации, важно тщательно взвесить все возможные риски и потенциальные недостатки", – подытожил депутат.

За последние пять лет в результате аукционов и без проведения торгов москвичи приобрели у города 368 участков для строительства частных домов. По словам заммэра Владимира Ефимова, в результате заключения договоров купли-продажи горожане смогли возвести примерно 200 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.