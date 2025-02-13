Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние пять лет в результате аукционов и без проведения торгов москвичи приобрели у города 368 участков для строительства частных домов. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Индивидуальное жилищное строительство в Москве – это возможность жить в собственном доме и при этом пользоваться детскими садами и школами, торговыми центрами, развитой транспортной сетью и другой инфраструктурой мегаполиса", – отметил вице-мэр.

В результате заключения договоров купли-продажи горожане смогли возвести примерно 200 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Из общего числа участков примерно 150 были зарегистрированы как собственность физических лиц в прошлом году.

Участки расположены в восьми административных округах: Зеленограде, Восточном, Западном, Северном, Северо-Западном, Юго-Западном, Новомосковском и Троицком. В последнем находится наибольшее количество участков – около 270.

В восточной части города было продано 56 участков общей площадью более 7,3 гектара. В Новомосковском и Западном округах были приобретены 24 и 10 земельных участков соответственно, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Доступные для покупки участки можно посмотреть в списке на Инвестиционном портале Москвы, а после подать заявку на приобретение земли в департамент. После этого ведомство опубликует информацию о предоставлении объекта для ИЖС.

В случае если в течение 30 дней его не захотят купить другие москвичи, заключается договор купли-продажи. В обратной ситуации проводится электронный аукцион.

Начальная стоимость лота определяется на основе кадастровой стоимости земельного участка. Все этапы сделки – от проведения аукциона до заключения договора – можно пройти онлайн.

К участию в торгах допускаются только физические лица. Все процессы, связанные с продажей городского имущества, осуществляются в цифровом формате. Это позволяет жителям города подавать заявки, участвовать в аукционах и заключать договоры, не выходя из дома.

Между тем москвичи смогут приобрести 29 земельных участков общей площадью 3,15 гектара для ИЖС. Различные по площади объекты находятся в Троицком, Новомосковском и Восточном округах Москвы. В сумме москвичи смогут построить здесь свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилья и дополнительных построек.