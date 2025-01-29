Москва выставила на торги семь коммерческих помещений в Марьиной Роще

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве выставили на открытые торги семь коммерческих помещений на северо-востоке города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Все объекты находятся на первых этажах новостроек в районе Марьиной Рощи, шесть из которых расположены на Шереметьевской улице, один – в 1-м Стрелецком проезде. Площадь выставленных помещений составляет от 80 до 145 квадратных метров.

Отмечается, что объекты имеют отдельный вход с улицы и подключены к канализации, электричеству и водоснабжению.

Победители аукционов смогут использовать помещения для открытия предприятий в сфере услуг, добавил Пуртов.

Прием заявок на участие в открытых торгах продлится до 11 и 25 февраля в зависимости от выбранного помещения. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь при себе усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что столица в 2024 году реализовала на торгах 1 880 коммерческих помещений. По словам Пуртова, объекты недвижимости востребованы предпринимателями.

Большинство помещений было реализовано в центральных районах Москвы, где коммерческая недвижимость востребована из-за высокой деловой активности и пешеходного трафика. Всего состоялись торги по 294 объектам в ЦАО. Также популярностью пользовались помещения на западе и востоке столицы.