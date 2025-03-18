Режим локальной ЧС объявлен в Аше Челябинской области

Видео: телеграм-канал "МЧС Челябинской области"

Режим локальной ЧС объявлен в городе Аше Челябинской области из-за подтоплений, вызванных поднятием уровня воды в реке Сим. Об этом написал глава Ашинского района Вадим Сергеев в телеграм-канале после проведения экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в пункте временного размещения (ПВР), организованном в гостинице "Аша", пострадавшим обеспечат проживание, горячее питание и помощь соцработников. Также туда организована доставка автобусом.

В ближайшее время начнется экстренное ослабление льда техникой на участках, где образовались ледяные торосы. Сергеев призвал граждан соблюдать осторожность и воздержаться от посещения подтопленных территорий.

Как ранее указывали в региональном главке МЧС, в городе был подтоплен 31 приусадебный участок, проводится эвакуация населения. В ведомстве отметили, что уровень воды в реке поднялся из-за затора льда и выпавших осадков.

Участки были подтоплены по улицам Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной. В зоне подтоплений работают сотрудники МЧС, подразделения поисково-спасательной службы области и службы РСЧС, говорится в публикации.

По данным на 10:55, уровень воды по улицам Матросова, Октябрьской, Заречной упал на 1 метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков. 16 жилых домов и приусадебных участков по улицам Декабристов и Набережной остаются подтопленными.

Была проведена эвакуация 70 человек, из них 20 детей. Большинство разместились у знакомых и родственников, в ПВР находятся 4 человека, из них 2 детей, уточнили в ведомстве. Также организована расчистка русла реки Сим с помощью экскаватора и манипулятора.

Помимо этого, ночью 18 марта из-за поднятия уровня воды в реке Гумбейке Нагайбакского района в поселке Остроленском на улице Набережной произошло подтопление 36 участков. В настоящий момент уровень воды в реке стабилизировался, уточнили в МЧС.

Граждане от эвакуации и временного размещения отказались. Проводится постоянный мониторинг обстановки, для обследования русла реки привлечена беспилотная авиация, также идут инженерные мероприятия и берегоукрепительные работы, добавили в ведомстве.

Между тем временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр из-за подтопления, указала пресс-служба Миндортранса региона. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ и дорожные службы.

Жителям рекомендовали объезжать закрытый участок по дороге подъезд к городу Аша – автодорога М-5 "Урал" – город Сим – ж/д станция Симская – Миньяр, уточняется в сообщении.

Согласно информации пресс-службы областной ГАИ, ночью 18 марта на 1 554-м километре на территории Ашинского района трассы М-5 "Урал" по направлению в Москву из-за дождя размыло дорожное полотно и разрушилось покрытие. В связи с этим там организовали реверсивное движение, а после укрепления обочины движение восстановили в полном объеме.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в этом году подтопления возможны в Курганской и Тюменской областях из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС. Помимо этого, высокие уровни воды ожидаются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме.

По словам Куренкова, специфика весеннего половодья определяется температурой воздуха с декабря по март, запасами воды, глубиной промерзания почвы зимой и толщиной льда на реках.