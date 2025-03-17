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Новости

17 марта, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Башкирии спасатели эвакуировали людей с затопленного курорта

Новости регионов: в Башкирии спасатели эвакуировали людей с затопленного курорта

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В Башкирии из-за половодья на курорте оказались заблокированы более 30 человек. Спасатели эвакуировали их с помощью двух лодок. Четверо человек смогли спастись самостоятельно, а 10 сотрудников курорта решили остаться на рабочем месте. В МЧС заверили, что у них есть запас еды, воды и лекарств.

В курортном микрорайоне Лоо в Сочи начался лесной пожар. Огонь подбирается к жилым домам, местные жители делятся кадрами возгорания в соцсетях. Ранее спасатели потушили несколько крупных пожаров в Туапсинском и Красноармейском районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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