Новости регионов: в Башкирии спасатели эвакуировали людей с затопленного курорта

В Башкирии из-за половодья на курорте оказались заблокированы более 30 человек. Спасатели эвакуировали их с помощью двух лодок. Четверо человек смогли спастись самостоятельно, а 10 сотрудников курорта решили остаться на рабочем месте. В МЧС заверили, что у них есть запас еды, воды и лекарств.

В курортном микрорайоне Лоо в Сочи начался лесной пожар. Огонь подбирается к жилым домам, местные жители делятся кадрами возгорания в соцсетях. Ранее спасатели потушили несколько крупных пожаров в Туапсинском и Красноармейском районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.