Роспотребнадзор предупредил о неблагоприятной паводковой обстановке в трех округах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Неблагоприятная ситуация с паводками может сложиться на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Территориальные органы Роспотребнадзора усилят контроль за значимыми объектами, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, уточнили в Роспотребнадзоре, будет проведена оценка существующей паводковой ситуации. Специалисты также пересмотрят планы профилактических мероприятий и актуализируют порядок межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделят оценке пунктов временного размещения.

Ведомство также проконтролирует очистку территории и дезинфекцию скважин и колодцев, проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий после схода воды.

Ранее сообщалось, что возможные подъемы уровня воды ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Для этих регионов характерны большие запасы снега зимой, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его прогнозам, из берегов могут выйти реки Енисей, Иртыш, Лена, Амур и его притоки. Вероятность подъема воды в регионах Центральной России будет минимальной из-за малого количества снега, отметил Варакин.