В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с платными звонками

В России участились случаи мошенничества с использованием платных звонков. Как сообщили в МВД, аферисты рассылают SMS-сообщения с просьбой перезвонить на неизвестный номер под разными предлогами. Среди них – проблемы с банковской картой, изменение тарифов связи или просьба о помощи от якобы знакомого человека.

Если жертва перезванивает, мошенники намеренно затягивают разговор, чтобы удержать ее на линии как можно дольше. В результате со счета звонящего списывается значительная сумма.

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