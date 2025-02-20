Полиция задержала организаторов фейкового модельного агентства в Москве

Столичные полицейские задержали организаторов так называемого модельного агентства. Мошенники арендовали офисы в Москве, а жертв заманивали высоким заработком.

Однако чтобы заключить контракт, потенциальным моделям нужно было за деньги заказать портфолио. После оплаты лжеагенты переставали выходить на связь. Ущерб от их деятельности превысил 10 миллионов рублей.

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