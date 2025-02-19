Здание Института вычислительной техники горит в Москве на площади 1 500 "квадратов"

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Пожар произошел в здании Института вычислительной техники на юге Москвы. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На Варшавском шоссе горит административное здание на 1 500 квадратах", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из здания на улицу самостоятельно вышли 30 человек. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже возгорание удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.