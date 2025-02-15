Прокуратура организовала проверку после пожара в Домодедово

Фото: телеграм-канал Mash

Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием спецтехники в аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение противопожарных требований в авиагавани. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Возгорание спецтехники произошло в аэропорту Домодедово в ночь на 15 февраля. Пожар был оперативно ликвидирован наземными службами аэропорта.

При пожаре никто не пострадал. Инцидент также не оказал влияние на работу аэропорта и расписание. В данный момент авиагавань работает в штатном режиме.