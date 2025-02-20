Авиация сбросила 400 тонн огнетушащей жидкости на горящее здание института на юге Москвы

Фото: МЧС России

В ходе тушения пожара в административном здании на Варшавском шоссе авиация сбросила 400 тонн огнетушащей смеси. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Авиацией на очаг пожара сброшено 400 тонн огнетушащей жидкости за 65 раз", – указано в сообщении.

Огонь вспыхул в здании на юге Москвы вечером 19 февраля. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. В МЧС сообщили, что 30 человек самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб, никто не пострадал.

К тушению пожара привлечены более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС России. В борьбе с огнем также задействован вертолет Ка-32 Московского авиацентра. На данный момент возгорание локализовано на площади в 1 500 квадратных метров.

