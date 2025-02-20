Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара в здании Института вычислительной техники

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К тушению крупного пожара в здании Института вычислительной техники в Москве был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Пожар тушат более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС России.

Пожар вспыхнул в Москве вечером 19 февраля. Площадь возгорания составляет 1 500 квадратных метров. В МЧС рассказали, что 30 человек самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб, о пострадавших не сообщалось.

Из-за пожара движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено. Столичный Дептранс просит водителей выбирать пути объезда.