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Движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено из-за пожара в здании Института вычислительной техники. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Из-за возгорания в здании по адресу Варшавское шоссе, дом 125, корпус 3, движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы, и призвали водителей выбирать пути объезда.

Пожар в здании Института вычислительной техники вспыхнул в Москве вечером 19 февраля. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.