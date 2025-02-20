Пожар в здании института на юге Москвы локализовали на 1 500 "квадратах"

Фото: МЧС России

Пожар в здании Института вычислительной техники был локализован на 1 500 "квадратах". Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.

Огонь вспыхул в здании на юге Москвы вечером 19 февраля. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. В МЧС рассказали, что 30 человек самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб, о пострадавших не сообщалось.

К тушению пожара привлечены более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС России. В борьбе с огнем также задействован вертолет Ка-32 Московского авиацентра.

Из-за пожара движение по Проектируемому проезду №5150 затруднено. Столичный Дептранс просит водителей выбирать пути объезда.

