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20 февраля, 07:07

Происшествия

Движение затруднено на внешней стороне 67-го км МКАД из-за ДТП с 2 грузовиками

Фото: depositphotos/svedoliver

ДТП с участием двух грузовиков произошло на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших на данный момент уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на Большой Полянке в Москве. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции и следственно-оперативной группе.

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