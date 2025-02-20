Движение затруднено на внешней стороне 67-го км МКАД из-за ДТП с 2 грузовиками

Фото: depositphotos/svedoliver

ДТП с участием двух грузовиков произошло на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших на данный момент уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на Большой Полянке в Москве. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции и следственно-оперативной группе.