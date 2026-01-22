РИА Новости: кортеж Уиткоффа выехал из "Внуково-2" в сторону Москвы

Фото: Москва 24

Кортеж, в котором, предположительно, находится специальный представитель президента США Стив Уиткофф, покинул правительственный аэропорт "Внуково-2" и направился в сторону Москвы, передает РИА Новости.

Кортеж выехал из "Внуково-2" в 22:46 по московскому времени.

22 января представители США Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в столицу РФ с рабочим визитом для продолжения переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Ожидается, что Путин обсудит с Уиткоффом тему использования замороженных в США российских активов в качестве взноса в "Совет мира". Как отмечал российский лидер, взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен.