В ОП предложили ограничить продажу крепких алкогольных напитков
Продажу крепкого алкоголя в России предложили ограничить до 21:00 или 22:00. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.
По его мнению, такая мера может способствовать снижению уровня алкоголизма и преступности в стране.
При этом Гриб отметил, что продажу слабоалкогольных напитков можно сохранить до 23:00. Ограничения на крепкий алкоголь, по его словам, следует вводить поэтапно.
Также редседатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что правительство РФ должно применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР.
По его словам, ограничение продажи алкоголя во времена Союза привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста.