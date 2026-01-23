В ОП предложили ограничить продажу крепких алкогольных напитков

Фото: depositphotos/AndreyCherkasov

Продажу крепкого алкоголя в России предложили ограничить до 21:00 или 22:00. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

По его мнению, такая мера может способствовать снижению уровня алкоголизма и преступности в стране.

При этом Гриб отметил, что продажу слабоалкогольных напитков можно сохранить до 23:00. Ограничения на крепкий алкоголь, по его словам, следует вводить поэтапно.

Также редседатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что правительство РФ должно применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР.

По его словам, ограничение продажи алкоголя во времена Союза привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста.