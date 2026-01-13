Форма поиска по сайту

13 января, 14:51

Общество

В РПЦ выпустили руководство по преодолению алкогольной зависимости

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Руководство, помогающее преодолеть алкогольную зависимость, выпустил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Отдел <...> выпустил книгу "Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости" <...> Издание книги инициировал координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при синодальном отделе по благотворительности", – уточнили в отделе.

Автором пособия выступил кандидат химических наук и диакон РПЦ Иоанн Клименко. Книга состоит из двух частей. В первой подробно рассматриваются этапы формирования зависимости от алкоголя, во второй представлен поэтапный план возвращения к трезвой жизни.

Также читателям предлагается пройти специализированный тест для определения степени зависимости, чтобы затем обратиться за помощью по определенным контактам, напечатанным в книге. Приобрести руководство можно на сайте синодального отдела по благотворительности, скачав его бесплатно.

Ранее в России призвали запретить алкоголь на корпоративах. По словам общественников, вместо вечеринок, на которых люди напиваются "до животного состояния", лучше проводить безалкогольные мероприятия с подведением итогов года. Сэкономленные деньги предложили потратить на модернизацию компании или производства.

обществорелигия

