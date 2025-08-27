В России предложили поощрять граждан за ЗОЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Члены общественного движения "Зов народа" предложили поощрять россиян, которые отказываются от покупки и употребления алкоголя и никотина, сообщает Life.ru.

Общественники обратились в правительство и к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть возможность разработки и внедрения на федеральном уровне программы "Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации", условно названной "Кешбэк за здоровье".

Россиянам, которые отказываются от спиртных напитков и сигарет, а также могут подтвердить это справкой от нарколога или терапевта, предлагается предоставлять бонусы. Например, налоговые вычеты, льготные ставки по кредитам, повышенные проценты по вкладам и другое.

Финансировать программу авторы инициативы предложили с акцизных сборов от продажи алкогольной и табачной продукции, из бюджета в рамках нацпроекта "Укрепление общественного здоровья".

Общественники считают, что "кешбэк за ЗОЖ" будет способствовать оздоровлению населения, снижению смертности от вызванных алкоголизмом и курением заболеваний, а также повышению качества жизни граждан.

Свыше 29% опрошенных россиян стали уделять больше внимания своему здоровью в прошлом году. Чаще всего под этим они подразумевали правильное питание. 11% респондентов в течение 2024 года изменили рацион или стали соблюдать диету. Еще 8% опрошенных сказали, что поменяли привычки в отношении физической активности.