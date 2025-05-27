Доктор Топол: силовые тренировки необходимы после 50 лет

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

Силовые тренировки жизненно необходимы после 50 лет. Об этом заявил кардиолог и исследователь долголетия Эрик Топол, сообщает Pravda.Ru.

По словам доктора, сперва он делал упор на аэробные нагрузки, полностью игнорируя работу с весом. Однако последние исследования заставили его пересмотреть свою позицию. Сейчас 70-летний врач трижды в неделю посвящает час силовым тренировкам.

Причиной этого эксперт назвал то, что после 50 лет человек начинает терять 3–8% мышечной массы каждое десятилетие. При этом слабые мышцы приводят к хрупким костям и нарушению баланса.

Как показывают исследования, работа с весом укрепляет кости лучше, чем ходьба, а также ускоряет метаболизм и снижает риск смерти. Начинать можно с простых упражнений с собственным весом, а по мере привыкания добавлять гантели по 2–3 килограмма.

По словам экспертов, в занятиях главное регулярность. Сам Топол утверждает: "Если уж стареть, то сильным".

Ранее россиянам рассказали, кому могут навредить 10 000 шагов в день. По словам экспертов, в этом вопросе важно учитывать как индивидуальные антропометрические данные, так и состояние здоровья, образ жизни в целом.

Очевидно, что для человека, регулярно занимающегося спортом, 10 000 шагов – не нагрузка. В то время как для человека с сильным ожирением это может быть непосильной работой.