Москвичей старшего поколения пригласили на "Зарядку для долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центрах московского долголетия горожан старшего поколения пригласили на "Зарядку для долголетия", передает портал мэра и правительства Москвы.

Тренировки ежедневно в 10:00 проводят профессиональные спортивные инструкторы по комплексу, соответствующему возрастной категории.

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что запуск единого календаря с регулярными спортивными нагрузками являются хорошим стимулом для горожан.

Также нововведения оценили и сами посетители центров, отметив, что регулярные тренировки помогают им чувствовать себя намного лучше. По словам участницы проекта Ирины Громовой, их тренер всегда подсказывает, как правильно выполнить упражнение и "заряжает позитивом".

"Здесь мы прокачиваем мышцы, разминаем суставы, и, если посещать занятия регулярно, думаю, что к лету мы уже будем летать", – уточнила Громова.

Кроме того, с 11:15 до 12:00 для москвичей организованы занятия ритмикой. Тренировки проводят танцоры из классических и современных направлений. Такие занятия помогают развивать пластичность, чувство ритма и тренируют мозг.

В свою очередь, тренер по ритмике Алеся Котова подчеркнула, что при регулярных занятиях может повыситься пластичность, а также укрепляются мышцы и улучшается осанка.

"Также ритмика всегда поднимает настроение и дарит заряд бодрости", – отметила она.

По словам 74-летнего Бориса Исакова, который занимается спортом с детства, именно регулярность помогает как можно дольше оставаться здоровым. На "Зарядки для долголетия" и ритмику он ходит практически каждый день. На первых занятиях ему было сложно попадать в такт, но сейчас его тело "начало приобретать подвижность и эластичность".

Кроме того, в тренажерных залах горожане могут посетить занятия под названием "Пойдем, послушаем!". Во время тренировок посетители могут слушать лекции, аудиокниги или подкасты. Также заниматься можно под медитативные звуки природы и ритмичную музыку. Занятия проходят с 09:00 до 20:00. Каждая аудиозапись длится 30 минут.

Ознакомиться с полным календарем занятий можно на сайте московского долголетия или в любом центре.

Ранее стало известно, что более 20 тысяч москвичей старшего возраста уже записались на занятия в рамках новой программы по поддержке ментального здоровья в центрах московского долголетия. По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, в рамках проекта внедрены тренировки психоэмоционального состояния и памяти с применением российских разработок.