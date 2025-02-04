Более 6,5 тыс клубов по интересам действуют в центрах московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 6 500 клубов по интересам созданы в центрах "Московского долголетия", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Многие участники проекта сначала посещают общие мероприятия, потом знакомятся с клубами по интересам, выбирают наиболее близкое направление и вступают в группу таких же увлеченных горожан.

"У людей старше 55 лет часто можно наблюдать некоторое сопротивление – непринятие нового, зацикленность на старом укладе жизни, что обусловлено психофизиологическими возрастными особенностями. Однако сегодня ритм жизни очень быстрый, если не успевать за переменами, то есть большой риск быть вне социума", – уверен психолог Константин Хромов.

Присоединиться к сообществу по интересам или создать свой клуб можно на базе более чем 1 300 городских организаций "Московского долголетия". В центре "Жулебино" действует кулинарный клуб. Его лидер Галина Чирова считает, что в кружке царит доброжелательная атмосфера, поэтому любой может найти себе место.

Клуб "Интерьерная живопись" работает в центре "Донской", его руководитель – Борис Крупенченков. Мужчина присоединился к проекту в 2018 году, начав с занятий живописи. Позже, продолжая развивать свои навыки, он сам стал проводить мастер-классы. Кроме того, мужчина успевает уделять время другим своим хобби – спорту, шашкам, шахматам и бильярду.

Некоторые москвичи могут открыть даже несколько кружков. В центре "Сокол" с 2023 года действует танцевальный клуб. Его основатель Татьяна Нестерова позже расширила клуб на две площадки.



Стать участником кружков по интересам могут все желающие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Кроме того, можно открыть свой клуб, создав команду от трех человек.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве открылись семь новых центров московского долголетия. Там начали рассказывать о правилах ведения собственного блога и нутрициологии. Также здесь проводятся показы фильмов в присутствии кинокритиков и режиссеров и разрабатываются туристические маршруты совместно с экспертами отрасли.

