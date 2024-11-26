Более 800 групп по рукоделию открыто в проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для горожан старшего возраста в проекте "Московское долголетие" открыто более 800 групп по рукоделию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На группах москвичи "серебряного" возраста могут освоить как классические направления рукоделия, такие как шитье и вязание, так и вышивку атласными лентами, лепку, резьбу по дереву и многое другое.

"Творчество, развивающее мелкую моторику, – отличный способ поддержания когнитивных способностей людей старшего возраста. Человек прикладывает много умственных усилий, когда совершает аккуратные точные действия: рисует, вяжет, вырезает по дереву и так далее. Ему необходимо контролировать работу пальцев, одновременно с этим складывать в уме движения в большой "рисунок" произведения", – заявил врач-гериатр геронтологического центра "Восточный" Константин Хромов.

Он подчеркнул, что повышение настроения при виде результата своих трудов также положительно влияет на когнитивные функции.

Подобные занятия помогают справляться со стрессом и напряжением, а работа в группе позволяет находить новых интересных знакомых, расширяя круг общения. Создавать уникальные изделия можно научиться в любом возрасте, даже если ранее человек никогда этим не занимался. Занятия в центрах проводят опытные педагоги, обучающие москвичей старшего поколения с нуля и подробно объясняющие каждый шаг.

В преддверии новогодних праздников на занятиях москвичам предлагают смастерить креативные подарки близким, елочные игрушки, тематические открытки, авторские предметы декора и многое другое.

"Вышивка лентами учит воплощать в своих изделиях любые формы, цвета и фактуры. При работе развивается пространственное воображение, фантазия, творческое мышление, а также мелкая моторика рук. Кроме того, такое искусство помогает украшать повседневный быт, ведь благодаря занятиям каждый может создать нечто уникальное. А за вдохновением мы отправляемся на различные выставки", – поделилась преподаватель Екатерина Кубрак.

Научиться создавать уникальные изделия можно в 134 центрах московского долголетия, где работают более 250 клубов по рукоделию. Они были открыты самими москвичами старшего возраста, чтобы оттачивать полученные на занятиях навыки, делиться опытом, и воплощать свои креативные идеи и задумки.

"Участники нашего клуба в преддверии новогодних праздников создают мягкие игрушки: мишек, зайчиков, лисиц, котят. Такое изделие обязательно поднимет настроение и подарит близкому человеку улыбку", – рассказала лидер клуба "Лоскуток" центра московского долголетия "Выхино" Ирина Читаева.

К проекту могут присоединиться и выбрать понравившийся вид рукоделия все желающие (женщины в возрасте от 55 лет и мужчины – от 60).

Ранее сообщалось, что уже около трех тысяч участников "Московского долголетия" посетили занятия в театральных студиях по направлению "Московский театрал". При этом большинство из них не имеют специальной подготовки, так как сюда приходят как учителя и врачи, так и инженеры, военные и представители других профессий. Так горожане старшего поколения учатся выражать эмоции и развивают воображение.

Участники проекта "Московское долголетие" могут выбрать занятие по душе более чем из 40 различных направлений – спортивных, образовательных и творческих. С полным списком можно познакомиться на портале mos.ru.

Особую популярность среди москвичей получили спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. Так, спортом в рамках проекта уже занимаются 100 тысяч москвичей.

