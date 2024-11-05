Участники "Московского долголетия" посетили занятия в театральных студиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около трех тысяч участников "Московского долголетия" посетили занятия в театральных студиях по направлению "Московский театрал", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

При этом большинство из них не имеют специальной подготовки. В театральные студии приходят люди самых разных профессий: учителя, экономисты, врачи, инженеры, военные и представители других сфер деятельности.

"Горожане старшего поколения учатся выражать эмоции, развивают воображение. Игра на сцене помогает справиться с комплексами и раскрепоститься, преодолеть барьер в общении, развивает память и дикцию", – добавил актер, режиссер и преподаватель проекта Владислав Саханов.

Участница "Московского долголетия" Алла Клисова, присоединившись к проекту, выбрала для себя творческие занятия: театральную студию и школу моделей. Эти занятия помогают ей чувствовать себя увереннее и заниматься тем, что ей нравится.

"Всю жизнь была творческим человеком, в юности занималась хореографией и участвовала в драматических кружках. Но потом большое место в жизни заняли карьера и семья", – рассказала она.

Так, выйдя на пенсию, Клисова вернулась к хобби и сыграла на сцене роль в рассказе Антона Чехова "Супруга". По ее словам, это помогло ей преодолеть комплексы, которые накопились за жизнь.

В рамках "Московского долголетия" открыто около 100 групп по актерскому мастерству. Присоединиться к занятиям могут все желающие москвичи старшего возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60

Между тем в проекте открылись занятия по боулингу. Всего заработали свыше 60 групп. На занятиях можно познакомиться со всеми тонкостями игры: узнать о правилах безопасности, научиться выбирать правильную позицию и стойку, отработать технику броска, посоревноваться в турнирах и отточить свое мастерство.