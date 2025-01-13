Участники "Московского долголетия" получат баллы программы "Миллион призов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Жители столицы могут стать участниками "Московского долголетия" и получить баллы программы лояльности "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Новым участникам проекта нужно посетить центр московского долголетия, зарегистрироваться на ресепшене, после чего сделать селфи и загрузить его в отчетную форму в проекте "Город заданий". За это начислят 800 баллов программы "Миллион призов".

Кроме того, участники проекта "Московское долголетие" могут выполнить дополнительные задания и получить по 500 городских баллов за каждое. Для этого нужно посетить от одного до восьми занятий в новых клубах и школах в центрах московского долголетия, сделать фотографию во время занятия и отправить отчет со снимком на проверку.

Участники могут обменять городские баллы на товары и услуги партнеров программы "Миллион призов".

Между тем в Москве открылись семь новых центров московского долголетия. Занятия в городе проходят на 141 площадке.

Кроме того, для горожан старшего возраста в проекте "Московское долголетие" открыто более 800 групп по рукоделию. На группах москвичи могут освоить как классические направления, такие как шитье и вязание, так и вышивку атласными лентами, лепку, резьбу по дереву и многое другое.