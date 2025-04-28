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28 апреля, 17:45

Общество

Более 20 тысяч москвичей записались на занятия по сохранению когнитивных навыков

Более 20 тысяч москвичей записались на занятия по сохранению когнитивных навыков

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Более 20 тысяч москвичей старшего возраста уже записались на занятия в рамках новой программы по поддержке ментального здоровья в центрах московского долголетия. Она разработана на основе передовых технологий Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Как сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, в рамках проекта внедрены тренировки психоэмоционального состояния и памяти с применением российских разработок. Записаться на занятия могут все москвичи старше 55 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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