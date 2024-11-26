Эксперт Дорохов: хлорсодержащие моющие могут раздражать слизистую глаз и дыхательных путей

Фото: 123RF/milkos

Хлор, содержащийся в моющих средствах, не только дезинфицирует и отбеливает поверхности, но может раздражать кожу, дыхательные пути и глаза, рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с "Газетой.ру".

Такие моющие будут опасны для людей, страдающих от проблем с органами дыхания и сердцем, так как хлор в реакции с другими химикатами влияет на работу эндокринной и иммунной систем, отметил специалист.

Опасными для здоровья считаются и моющие средства с фосфатами. Эти вещества могут быть небезопасны для окружающей среды, поскольку способствуют увеличению биологической продуктивности водоемов, что в свою очередь может привести к ухудшению качества воды и гибели водных организмов.

"Некоторые агрессивные химические вещества повреждают поверхности ванн и унитазов, а также трубы и сантехнические устройства", – добавил Дорохов.

Кроме того, подчеркнул он, соляная кислота способна провоцировать коррозию металлических поверхностей и разрушение пластмассовых деталей, что в итоге может привести к необходимости замены оборудования и проведению дорогостоящих ремонтных работ.

При работе с бытовой химией для очистки ванн и унитазов необходимо внимательно читать инструкцию по применению, соблюдать меры предосторожности и использовать перчатки для защиты кожи рук, подытожил Дорохов.

Ранее ученый Мария Золотарева сообщила, что в старых обоях в условиях плохой вентиляции, протечек, высоких температур или влажности могут развиваться плесневые грибы.

По ее словам, в составе старых обоев и клея могут присутствовать различные органические вещества, такие как крахмал, древесные и хлопковые волокна. Эти компоненты служат пищей для грибов, которые могут вызывать аллергические реакции, астму и другие проблемы с дыханием.

