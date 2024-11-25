Эксперт Васильев: кипяток наносит непоправимый ущерб водопроводной системе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Слитый в раковину кипяток может грозить серьезным ущербом водопроводной системе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.

Специалист предупредил, что часть элементов водопроводной системы состоит из пластичных материалов, которые не выдерживают высокие температуры.

"Сифон, трубы, фитинги часто делаются из ПВХ, который под воздействием нагрева свыше 60 градусов размягчается и не возвращается в исходную форму. Холодная вода приводит к сжатию материала и приводит к повторной деформации", – добавил эксперт.

Васильев также отметил, что частые изменения температуры воды могут привести к возникновению трещин, увеличивая износ и ускоряя необходимость в замене труб. Он уточнил, что даже уплотнители из резины, которые отвечают за герметичность соединений, при сильном нагреве могут утратить свою функцию.

По словам эксперта, кипяток также может повредить эмаль керамической раковины или ванной, а пластиковую раковину высокие температуры могут и вовсе расплавить. Для безопасного слива кипятка в раковину Васильев порекомендовал дать жидкости 5–7 минут, чтобы остыть. Кроме того, он посоветовал смешать горячую воду с холодной.

Ранее эксперт Роман Габрильян утверждал, что с засором поможет справиться бытовая химия при соблюдении инструкций. В случае, когда она не помогла, можно воспользоваться всевозможными спиральными насадками. При этом не рекомендуется использовать стальную проволоку, потому что ей можно повредить оболочку трубопровода.

Специалист отметил, что лучшей профилактикой засоров является соблюдение правил пользования системой водоотведения. В частности, в хозяйственно-бытовую канализацию нельзя смывать остатки пищи, жир, волосы, влажные салфетки, наполнители туалетов для животных, нерастворимую бумагу, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор.

