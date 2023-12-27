Эксперт рассказал, как устранить засор без вызова сантехника

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Чтобы справиться с засором самостоятельно, сначала нужно воспользоваться бытовой химией, соблюдая инструкции. Об в интервью радио Sputnik рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

Эксперт уточнил, что подобные средства в широком ассортименте представлены в магазинах. Если применять их по инструкции, то они безопасны для труб.

В случае, когда они не помогли, можно воспользоваться всевозможными спиральными насадками, добавил Габрильян. При этом не рекомендуется использовать стальную проволоку, потому что ей можно повредить оболочку трубопровода.

Специалист отметил, что лучшей профилактикой засоров является соблюдение правил пользования системой водоотведения. В частности, в хозяйственно-бытовую канализацию нельзя смывать остатки пищи, жир, волосы, влажные салфетки, наполнители туалетов для животных, нерастворимую бумагу, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор.

Ранее врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева рассказала, что раковина и все, что ее окружает, – это зона с повышенной влажностью. По ее словам, в губке скапливается жир, бактерии и другие микроорганизмы. Через контакт с посудой они попадают с организм человека и могут привести к отравлению.

До этого химик Татьяна Дроганова сообщила, что не заработать аллергию при уборке можно благодаря использованию минимального количества современной бытовой химии, которая часто содержит агрессивные химические компоненты. В качестве альтернативы эксперт рекомендовала выбрать уксус, подсолнечное масло и соду.

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