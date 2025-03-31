Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С конца декабря 2024 года 76 семей из двух домов в Линейном проезде в Москве начали переезжать в жилой комплекс на Дмитровском шоссе, 55А. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, здание построено по индивидуальному проекту, который предусматривал застекленные лоджии, улучшенную отделку жилых помещений, подземный паркинг, квартиры для маломобильных граждан и автоматические системы учета ресурсов. Рядом с новостройкой расположены станции метро и МЦД, зеленые зоны, школы и магазины, во дворе – детская и спортивная площадки.

Собянин также привел слова семьи Ткачевых, которая с волнением ждала переезд в новостройку.

"Нам просто не верилось. Когда мы пришли смотреть квартиру, не к чему было придраться. С первого раза все понравилось", – рассказали Ткачевы.

Москвичи отметили, что их новый дом стоит рядом со старым – буквально соседний двор. Поэтому вся инфраструктура оказалась недалеко от места проживания.

"Сначала жалко было уезжать из старой квартиры, где столько хороших событий было. Но когда мы пришли сюда поняли: вот он, наш дом. Новое – всегда продолжение жизни", – отметила семья Ткачевых.

Собянин указал, что в Тимирязевском районе уже переехали или находятся в процессе переезда по реновации жители девяти домов – это около 1,5 тысячи человек.

"В программу включены 45 домов, где проживают больше 8 тысяч москвичей. Строительство продолжается: возводятся еще три новостройки", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что порядка 11,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации в ВАО. В Северном Измайлове жилье получили более 2,7 тысячи семей, в Измайлове – еще 2,3 тысячи, в Перове – 1,4 тысячи. Из общего числа переехавших семей 8,5 тысячи воспользовались помощью города при переезде.