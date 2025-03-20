Более 10 домов расселено по программе реновации в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ЗелАО в рамках программы реновации расселено 12 старых домов, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

После расселения ветхие дома снесут. На освобожденной от застройки территории появится жилая недвижимость по реновации с сопутствующей инфраструктурой.

Овчинский напомнил, что переселение в Зеленограде началось в 2020 году, когда под заселение передали новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. В настоящее время число переданных под заселение новых зданий достигло семи – три в районе Старое Крюково, еще четыре в Крюкове.

Жители 12 старых домов переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Также на придомовой территории провели благоустройство. Специалисты оборудовали детские и спортивные площадки, установили камеры видеонаблюдения и уличные фонари, а также выполнили озеленение, рассказал Овчинский.

Между тем москвичи из 95 районов города приступили к переселению по реновации. В новые здания переедут жители более чем 1,2 тысячи домов, указал заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, переселение коснулось уже свыше 203 тысяч человек.