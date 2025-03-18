Жители 95 районов Москвы приступили к переселению по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители 95 районов столицы приступили к переселению в рамках программы реновации. В новостройки переезжают жители более чем 1,2 тысячи домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, переселение затронуло уже свыше 203 тысяч жителей. В семи районах москвичам предложили комфортное жилье впервые в 2024 году.

"Соответствующие письма тогда город направил гражданам из районов Останкинского, Алтуфьевского, Мещанского, Левобережного, Соколиная Гора, а также Бекасово и Вороново. В них за год к переселению приступили около пяти тысяч человек", – напомнил Ефимов.

С момента старта программы первыми к переселению приступили жители двух домов в Северном Измайлове в феврале 2018 года. К концу того же года программой реновации было охвачено уже 15 районов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в районе Люблино к переселению приступили около 9,9 тысячи человек. В Северном Измайлове предложения получили почти 7,8 тысячи горожан, а в Можайском районе – более 4,4 тысячи.

Расселенные дома по программе реновации демонтируют, а на освобожденных площадках появляются новостройки. Как подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, квартиры по программе реновации под заселение передаются с готовой улучшенной отделкой.

Ранее Овчинский рассказал, что программа реновации будет продолжена после 2032 года, а жители старого фонда смогут попасть в новую волну. По его словам, на сегодняшний день город имеет необходимый опыт, наработки, инструменты и технологии, которые помогут сделать процесс обновления жилого фонда постоянным.