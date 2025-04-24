Проект "Четвероногий друг. Доброта. Забота. Помощь" открылся на Цветном бульваре

24 апреля на Цветном бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар" открылся специальный проект "Четвероногий друг. Доброта. Забота. Помощь". Его главная цель – рассказать о том, как важно помогать не только людям, но и животным.

Москвичи смогут получить консультации ветеринаров и кинологов, помочь столичным приютам для животных и найти себе домашнего питомца. Своих новых хозяев здесь ждут около двухсот собак и кошек.

Поддержать проект пришли различные медийные персоны. Среди них – теннисистка Светлана Кузнецова и телеведущая Юлия Барановская.

Каких питомцев держат знаменитости и как о них заботятся? Как животные из приютов могут обрести дом? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.