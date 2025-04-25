Станцию метро "Трубная" украсили к юбилею Победы

На станции московского метро "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии появилось праздничное оформление в честь Дня Победы. Георгиевские ленты и банты разместили на красных арках, ставших уже традиционными элементами оформления.

Впервые "Трубную" оформили к празднику в прошлом году – и идея получила положительный отклик у пассажиров. Теперь оформление будут готовить и к другим значимым датам.

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