Штрафы до 100 тыс руб грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов

Штрафы до 100 тысяч рублей грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов. Некоторые москвичи уже начали их получать.

Среди самых частых нарушений – использование самокатов подростками. По данным одного из сервисов кикшеринга, практически каждая поездка пользователей до 14–15 лет приводит к каким-либо инцидентам. Чтобы избежать не только штрафов, но и травм, стоит помнить, что брать электросамокат в аренду и ездить можно только с 18 лет.

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