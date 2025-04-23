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23 апреля, 07:00

Транспорт

Штрафы до 100 тыс руб грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов

Штрафы до 100 тыс руб грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов

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Штрафы до 100 тысяч рублей грозят тем, кто нарушает правила аренды электросамокатов. Некоторые москвичи уже начали их получать.

Среди самых частых нарушений – использование самокатов подростками. По данным одного из сервисов кикшеринга, практически каждая поездка пользователей до 14–15 лет приводит к каким-либо инцидентам. Чтобы избежать не только штрафов, но и травм, стоит помнить, что брать электросамокат в аренду и ездить можно только с 18 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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