На 65 автобусах и 14 электробусах появился праздничный декор в честь 80-летия победы в ВОВ

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве украсили 65 автобусов и 14 электробусов. Такое поручение дал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Транспорт с праздничной оклейкой уже курсирует в нескольких кругах и районах столицы.

В честь юбилея Победы москвичей и гостей столицы ждет насыщенная программа. В планах – как ежегодные традиционные мероприятия, так и новые события. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.