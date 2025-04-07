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07 апреля, 18:15

Транспорт

На 65 автобусах и 14 электробусах появился праздничный декор в честь 80-летия победы в ВОВ

На 65 автобусах и 14 электробусах появился праздничный декор в честь 80-летия победы в ВОВ

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве украсили 65 автобусов и 14 электробусов. Такое поручение дал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Транспорт с праздничной оклейкой уже курсирует в нескольких кругах и районах столицы.

В честь юбилея Победы москвичей и гостей столицы ждет насыщенная программа. В планах – как ежегодные традиционные мероприятия, так и новые события. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

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