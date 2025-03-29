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29 марта, 16:30

Транспорт

Москвичам рассказали, что можно увидеть на бесплатных экскурсиях по Москве-реке

Москвичам рассказали, что можно увидеть на бесплатных экскурсиях по Москве-реке

В Москве запустили два бесплатных экскурсионных маршрута на электросудах

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В столице запустили бесплатные экскурсии по Москве-реке на электросудах. Это пилотный проект, для которого предусмотрено два маршрута. Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию и оплатить поездку картой "Тройка".

Во время водной прогулки пассажиры смогут увидеть районы, где раньше размещались промышленные зоны, а теперь создаются новые общественные пространства. Экскурсии знакомят с историей, архитектурой и градостроительными изменениями столицы. Такой формат, по мнению экспертов, может стать новой туристической и транспортной точкой притяжения для горожан и гостей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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