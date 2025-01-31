Москвичам рассказали о новых тарифах на речные электросуда

В Москве введены новые тарифы на речные электросуда. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд картой "Тройка" или биометрией. Стоимость поездки составляет 100 рублей в будни и 130 рублей в выходные и праздники. Оплата через банковскую карту или по СБП обойдется в 120 или 150 рублей.

Бесплатный проезд предоставляется детям до 7 лет в сопровождении взрослого и владельцам билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней.

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