Новости градостроительного комплекса Москвы

На МСД возводят связку от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, сообщил Сергей Собянин. Новая связка улучшит доступность сразу пяти районов города и сформирует комфортный выезд на трассу М-4 "Дон". Также продолжается масштабный проект – соединение МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

"В прошлом году столица впервые начала реорганизацию по программе комплексного развития территорий 12 бывших промзон. Все они расположены в районах с высокой транспортной доступностью и долгие годы не приносят пользы горожанам. На месте устаревших и заброшенных объектов возведут современные кварталы с жильем, необходимой инфраструктурой и производствами нового поколения. Планируется, что будет создано 47,7 тысячи новых рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

66 физкультурно-оздоровительных комплексов планируется простроить в рамках программы КРТ. Среди объектов – бассейны, скалолазные центры и универсальные залы в 11 округах столицы.