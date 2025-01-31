31 января, 07:55Транспорт
"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит экономить время в пути
С открытием еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе водители будут экономить в пути до 12 минут. Благодаря ему разгрузятся МКАД и сразу несколько улиц: Липовый Парк, Александры Монаховой, Академика Семенова.
Сейчас работы идут на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Здесь обустроят надземные и подземные пешеходные переходы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.