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31 января, 07:55

Транспорт

"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит экономить время в пути

"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит экономить время в пути

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С открытием еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе водители будут экономить в пути до 12 минут. Благодаря ему разгрузятся МКАД и сразу несколько улиц: Липовый Парк, Александры Монаховой, Академика Семенова.

Сейчас работы идут на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Здесь обустроят надземные и подземные пешеходные переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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