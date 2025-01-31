"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит экономить время в пути

С открытием еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе водители будут экономить в пути до 12 минут. Благодаря ему разгрузятся МКАД и сразу несколько улиц: Липовый Парк, Александры Монаховой, Академика Семенова.

Сейчас работы идут на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Здесь обустроят надземные и подземные пешеходные переходы.

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