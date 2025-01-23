МВД предложило сократить число документов при оформлении пьяного водителя

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МВД России хочет внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым предлагается оптимизировать работу правоохранителей при выявлении водителя в нетрезвом виде за рулем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент в случае выявления водителя в состоянии опьянения инспекторы составляют от 3 до 5 документов, из которых протоколы об отстранении от управления машиной и задержании автомобилиста являются обязательными. Однако ведомство провело анализ и признало, что составление данных протоколов в некоторых ситуациях является избыточным.

МВД России предлагает возможность "проставления отметок о применении соответствующих мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в других процессуальных документах".

Ранее в Госдуме был принят в первом чтении законопроект, который предполагает возможность оформления ДТП через "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, обеспечение возможности страховщикам подключать свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП.

