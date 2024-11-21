Порядок регистрации транспортных средств изменится в России

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МВД разработало проект распоряжения для обновления административного регламента регистрации транспортных средств в соответствии с актуальными нормами законодательства. Информация об этом опубликована на сайте Госавтоинспекции.

Так, из регламента исключаются требования о предоставлении полиса ОСАГО при регистрации транспортных средств. Также планируется изменить процедуры предоставления госуслуг, связанных с прекращением и возобновлением учета, а также снятием с учета.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Ранее в Госдуме был принят в первом чтении законопроект, который предполагает возможность оформления ДТП через "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, обеспечение возможности страховщикам подключать свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП.

