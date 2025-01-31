"Автодор" призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за непогоды в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам ряда российских регионов рекомендовано соблюдать скоростной режим из-за мокрого снега с дождем, который ожидается на выходных, 1 и 2 февраля, сообщается в телеграм-канале компании "Автодор".

"Уважаемые водители, просим вас быть за рулем предельно внимательными и осторожными", – отметили в пресс-службе.

Непогода ожидает жителей Московской, Тверской, Тульской, Новгородской, Ленинградской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Курской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Татарстана.

По ночам температуры могут опуститься до минус 3 градусов, а местами прогнозируются снегопады, накат и гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что днем 1 февраля в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, но уже 2-го числа днем и ночью температура составит от минус 2 до плюс 2 градусов. Похолодание ожидается из-за перемещения воздушных масс, объяснил метеоролог.

