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Новости

Новости

31 января, 11:00

Город

"Мой район. Новости": проспект Вернадского стал самой зеленой улицей Москвы

"Мой район. Новости": проспект Вернадского стал самой зеленой улицей Москвы

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"Мой район. Новости": на Проспекте Вернадского высадили рекордное количество деревьев

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За осенне-зимний период на проспекте Вернадского высадили рекордное количество деревьев – более 700. В столице продолжается масштабная программа озеленения, благодаря которой парки и скверы есть в шаговой доступности почти у всех жителей.

Все природные территории объединены в единый "зеленый каркас" города, а новые экологические стандарты усиливают охрану зеленых зон. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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