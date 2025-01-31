"Мой район. Новости": проспект Вернадского стал самой зеленой улицей Москвы

За осенне-зимний период на проспекте Вернадского высадили рекордное количество деревьев – более 700. В столице продолжается масштабная программа озеленения, благодаря которой парки и скверы есть в шаговой доступности почти у всех жителей.

Все природные территории объединены в единый "зеленый каркас" города, а новые экологические стандарты усиливают охрану зеленых зон. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".