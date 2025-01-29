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Новости

29 января, 10:00

Город

"Культура за 100 секунд": декорации в китайском стиле появились в "Аптекарском огороде"

"Культура за 100 секунд": декорации в китайском стиле появились в "Аптекарском огороде"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 января

"Это Москва. Инфраструктура": путь тепла

Свыше 16 тыс подъездов жилых домов отремонтируют в столице в 2025 году

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 29 января

Горожанам предложили поделиться идеями по улучшению рыбных рынков "Москва – на волне"

Специалисты столичного центра услуг для бизнеса дали около 1 тыс консультаций в 2024 году

Центр по подготовке российских сборных по футболу построят в Хорошёво-Мнёвниках

Проект "Зима в Москве" запустил тематические экскурсии в парках и экоцентрах

Московских студентов пригласили пройти практику на городских предприятиях

Фестиваль "Китайский Новый год" проходит в Москве. В честь этого события в "Аптекарском городе" появились сотни красных фонарей и гирлянд в китайском стиле.

В Галерее Восточной Живописи открылась выставка, на которой можно увидеть инструменты для каллиграфии и предметы, которые используют в чайных церемониях.

В Московской филармонии покажут хоровую оперу "Сказ о Борисе и Глебе". Главную роль в ней играет актер Андрей Мерзликин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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