"Культура за 100 секунд": декорации в китайском стиле появились в "Аптекарском огороде"

Фестиваль "Китайский Новый год" проходит в Москве. В честь этого события в "Аптекарском городе" появились сотни красных фонарей и гирлянд в китайском стиле.

В Галерее Восточной Живописи открылась выставка, на которой можно увидеть инструменты для каллиграфии и предметы, которые используют в чайных церемониях.

В Московской филармонии покажут хоровую оперу "Сказ о Борисе и Глебе". Главную роль в ней играет актер Андрей Мерзликин.

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